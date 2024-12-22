"Не легкий, но легче": Усик сравнил первый и второй бой с Фьюри

Обладатель титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе украинец Александр Усик высказался о своем победном реванше с бывшим чемпионом Тайсоном Фьюри.

Украинский боксер сравнил повторный поединок с первым боем против британца.

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"Знал ли я что побеждаю? Я даже не думал об этом, а просто боксировал. Я продолжал следовать своему плану и делал то, что говорил мне мой тренер.

Был ли этот поединок сложнее первого? Нет, этот бой был легче. Не легкий, но легче", - сказал Усик на пресс-конференции после реванша.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Усик - Фьюри 2.

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