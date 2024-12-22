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"Абсолютное д*рьмо": Фьюри обругал вердикт искусственного интеллекта на реванш с Усиком

Британец резко отреагировал на результат боя, подсчитанный с помощью экспериментальной технологии.
Сегодня, 10:28
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри после поражения в реванше с обладателем титулов WBC, WBA и WBO Александром Усиком высказался об экспериментальном подсчете результат этого боя искусственным интеллектом.

Британский боксер остался недоволен, что ИИ отдал украинцу еще большее преимущество.

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"Что я думаю о результате ИИ? Это абсолютное д*рьмо. Я скажу так, что на хр*н все эти компьютеры. Пусть люди продолжают работать. Больше работы людям, меньше компьютеров. Также на хр*н все эти электромобили", - сказал Фьюри на пресс-конференции после боя.

Напомним, что Фьюри назвал победу Усика "рождественским подарком" и считает, что его ограбили.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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