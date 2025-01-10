"Вел с разницей в один раунд": Экс-чемпион отдал Фьюри победу в реванше с Усиком

Британский боксер рассказал, что насчитал в поединке соотечественника с украинцем.

Бывший чемпион мира Келл Брук выразил несогласие с победой единогласным решением судей обладателя титулов WBC, WBA и WBO Александра Усика в реванше с Тайсоном Фьюри.

По его подсчетам, поединок должен был выиграть британский боксер с минимальным преимуществом.

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"Я считаю, что во втором поединке Фьюри выступил намного лучше. Для меня бой получился близким. По моему мнению, Тайсон даже был впереди на один раунд.

Некоторые люди говорят, что он проиграл, но я увидел, что были раунды, которые можно отдать в обе стороны. Я насчитал, что после завершения боя Тайсон вел с разницей в один раунд", - сказал Брук в комментарии Seconds Out.

Ранее Уоррен оценил шансы Фьюри завершить карьеру после реванша с Усиком.

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