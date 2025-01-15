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"Али не самый великий": Холифилд озвучил имя лучшего боксера в истории

Легендарный экс-чемпион отметился самоуверенным заявлением.
Сегодня, 11:38
Эвандер Холифилд / Getty Images
Эвандер Холифилд / Getty Images

Бывший чемпион мира Эвандер Холифилд высказался о том, кто является лучшим боксером в истории.

По мнению легендарного американского бойца, это звание должно принадлежать ему.

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"Я единственный четырехкратный чемпион мира в супертяжелом весе. Однако все продолжают говорить о Мухаммеде Али, но я побил его рекорд. Я единственный четырехкратный чемпион мира уже 24 года.

Тем не менее об этом никто не говорит, будто просто вычеркнули из истории. Я не знал, что стал единственным абсолютным чемпионом в тяжелом и супертяжелом весе, пока этого не достиг Усик.

Али не самый великий боксер, потому что это я. Он трижды стал чемпионом мира, а я сделал это четыре раза", - приводит слова Холифилда SecondsOut.

Ранее Эвандер Холифилд оценил свой гипотетический бой с Александром Усиком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эвандер Холифилд

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