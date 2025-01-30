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"Хочет покурить травку и чтобы его оставили в покое": Чисора предположил, когда Фьюри вернется в ринг

Британский боксер отреагировал на решение соотечественника объявить о завершении карьеры.
Сегодня, 13:22
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Британский представитель супертяжелого дивизиона Дерек Чисора оценил решение бывшего чемпиона Тайсона Фьюри сделать заявление о завершении карьеры.

По его мнению, "Цыганскому королю" просто нужно время, чтобы спокойно отдохнуть после двух поражений от Александра Усика, после чего он еще может вернуться в ринг.

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"Честно говоря, Фьюри просто хочет покурить травку и чтобы его, черт побери, оставили в покое. Вот почему он завершил карьеру. Тайсон курит травку. Когда он перестанет курить траву, Тайсон вернется и подерется. Вот и все, больше ничего.

Он наслаждается жизнью и выпивкой. Удачи ему. Просто оставьте его в покое. Тайсон вернется тогда, когда вернется. Оставьте его в покое. Позвольте парню жить в мире и наслаждаться временем с его детьми", - сказал Чисора в комментарии iFL TV.

Отметим, также Чисора выбрал следующего соперника для Джошуа в случае срыва боя с Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Дерек Чисора

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