Бой супертяжеловесов завершился дисквалификацией, когда оба вылетели из ринга

Один соперник вытолкал другого из ринга и вылетел сам / Getty Images

Бой между американскими представителями супертяжелого веса Брэндоном Муром (17-1, 10 КО) и Скайларом Лейси (8-1-2, 6 КО) завершился скандалом.

Поединок состоялся в ночь на понедельник, 3 февраля, в Dort Financial Center во Флинте, штат Мичиган, США.

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Мур и Лейси практически "отказались" боксировать в ринге, устроив ужасное вязкое противостояние с постоянными клинчами. За такое поведение соперники по ходу поединка были несколько раз оштрафованы рефери, а также освистаны публикой.

Источник: Getty Images

От неуклюжих действий боксеров в третьем раунде пострадал даже телеоператор, которого они зацепили, в очередной раз начав "обниматься" возле канатов.

DOWN GOES THE DAZN CAMERA MAN!!! 📹👀#ShieldsPerkins | Live now on DAZN pic.twitter.com/9oYaVd0Tcw — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) February 3, 2025

Развязка этого противостояния наступила в восьмой трехминутке, когда Лейси просто вытолкал оппонента из ринга и вылетел за ним сам на стол комментаторов.

WHAT DID WE JUST WITNESS⁉️🤯#ShieldsPerkins | Live now on DAZN pic.twitter.com/nByVVs8dWG — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) February 3, 2025

Как итог, "борец" Лейси был дисквалифицирован, а победа досталась Муру, который успел вернуться в ринг за две секунды до конца отсчета рефери, прокатившись под канатами.

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

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