iSport.ua
Русский Українська

Младший брат Иноуэ завоевал чемпионский пояс в легчайшем весе

Японский боксер одержал победу в титульном поединке с соотечественником.
Вчера, 17:58       Автор: Игорь Мищук
Такума Иноуэ / Getty Images
Такума Иноуэ / Getty Images

Японец Такума Иноуэ (20-2, 5 КО), экс-чемпион WBA в легчайшем весе и младший брат абсолюта второго легчайшего дивизиона Наои Иноуэ, одержал победу в бою против соотечественника Теншина Насукавы (7-1, 2 КО).

Поединок состоялся в понедельник, 24 ноября, на Toyota Arena в Токио, возглавив вечер бокса от промоутерской компании Teiken Promotions.

Читай также: Следующая защита абсолютного чемпионства Иноуэ официально анонсирована

На кону этого противостоянии стоял вакантный титул чемпиона мира по версии WBC в легчайшем весе.

Соперники прошли всю дистанцию поединка, по итогам которого Иноуэ выиграл единогласным решением судей со счетом 116-112, 116-112 и 117-111 и стал новым обладателем пояса WBC.

Вашему вниманию видео лучших моментов боя Иноуэ - Насукава:

Для Насукавы это поражение стало первым в профессиональной карьере.

Напомним, что Иноуэ последний раз выходил в ринг в октябре 2024 года, когда уступил Сеии Цуцуми и потерял титул WBA в легчайшем весе.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: видео боя обзор боя Такума Иноуэ видео лучших моментов боя видео лучших моментов

Статьи по теме

Ноль ударов в створ: Украина была разбита Францией в отборе ЧМ-2026 - видео матча Ноль ударов в створ: Украина была разбита Францией в отборе ЧМ-2026 - видео матча
Прорвало по полной: Динамо пофеерило в матче со Зриньски - видео голов Прорвало по полной: Динамо пофеерило в матче со Зриньски - видео голов
Трижды отыгрывалась: Барселона устроила драматичный матч с Брюгге - видео голов Трижды отыгрывалась: Барселона устроила драматичный матч с Брюгге - видео голов
Удаление Забарного и девять голов: ПСЖ в безумном матче разбил Байер - видео Удаление Забарного и девять голов: ПСЖ в безумном матче разбил Байер - видео

Видео

ТОП-10 моментов НБА: слепой пас Йокича возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: слепой пас Йокича возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Олейникова впервые в ТОП-100 рейтинга
просмотров
Футбол сегодня: Челси встретится с Барселоной, Манчестер Сити примет Байер в новом туре Лиги чемпионов
просмотров
УПЛ: Заря сыграла вничью с Александрией
просмотров
Лига чемпионов: Арсенал проверит Баварию, Барселона отправится в Лондон, а ПСЖ с Забарным попытается обыграть Тоттенхэм
просмотров

Последние новости

Киберспорт15:35
NaVi стартуют на BLAST Slam V матчем против Team Yandex
Лига Чемпионов15:30
Лига чемпионов: превью 5-го тура - Бавария и Барселона едут в Лондон
Формула 115:00
Пирелли отказалась от самого нового типа шин
Европа14:25
Реал настроен на обратный трансфер звезды Серии A
Украина14:08
"Надеюсь помочь выиграть еврокубки и чемпионат": Очеретько отреагировал на новый контракт с Шахтером
Теннис13:59
Алейникова отреагировала на подъем в первую сотню рейтинга WTA
Бокс13:35
Санчес получит нового соперника для элиминатора за статус претендента для Усика
НБА13:26
ТОП-10 моментов НБА: слепой пас Йокича возглавил рейтинг
Лига Чемпионов12:59
Лунин получил шанс сыграть первый матч сезона в Лиге чемпионов
Европа12:55
"Мне нравится": Тренер Эвертона дал неожиданную оценку удалению подопечного за потасовку с одноклубником
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK