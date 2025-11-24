Младший брат Иноуэ завоевал чемпионский пояс в легчайшем весе

Японский боксер одержал победу в титульном поединке с соотечественником.

Японец Такума Иноуэ (20-2, 5 КО), экс-чемпион WBA в легчайшем весе и младший брат абсолюта второго легчайшего дивизиона Наои Иноуэ, одержал победу в бою против соотечественника Теншина Насукавы (7-1, 2 КО).

Поединок состоялся в понедельник, 24 ноября, на Toyota Arena в Токио, возглавив вечер бокса от промоутерской компании Teiken Promotions.

На кону этого противостоянии стоял вакантный титул чемпиона мира по версии WBC в легчайшем весе.

Соперники прошли всю дистанцию поединка, по итогам которого Иноуэ выиграл единогласным решением судей со счетом 116-112, 116-112 и 117-111 и стал новым обладателем пояса WBC.

In their blood 🏆 pic.twitter.com/tQleSRGZfV — Top Rank Boxing (@trboxing) November 24, 2025

Вашему вниманию видео лучших моментов боя Иноуэ - Насукава:

Для Насукавы это поражение стало первым в профессиональной карьере.

Напомним, что Иноуэ последний раз выходил в ринг в октябре 2024 года, когда уступил Сеии Цуцуми и потерял титул WBA в легчайшем весе.

