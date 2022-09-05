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Металлист в меньшинстве обыграл Александрию

Харьковский клуб дожал соперников во втором тайме.
Сегодня, 16:56
Металлист
Металлист
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В рамках третьего тура чемпионата Украины Александрия на своем поле принимала Металлист

Команды выдали результативный поединок, где сильнее оказался харьковский клуб.

Хозяева первыми открыли счет на 11 минуте усилиями Владислава Калитвинцева, но уже спустя 10 минут Сергей Панасенко восстановил паритет.

Еще до завершения первого тайма харьковчане остались в меньшинстве. Богдан Порох получил прямую красную карточку.

Впрочем то, что Металлист остался вдесятером не помешало им победить в матче. Максим Прядун и Александр Мизюк на 64 и 72 минутах соответственно обеспечили своей команде три очка.

Александрия 1-3 Металлист

Голы: Калитвинцев, 11 - Панасенко, 22, Прядун 64, Мизюк, 72

Александрия: Билык - Мирошниченко, Бабогло, Билошевский, Цуриков - Рыбалка (Дрышлюк, 72), Демченко, Калитвинцев, Волошин (Авагимян, 46), Третьяков (Кожушко, 31) - Кобзар (Костышин, 46, Бондаренко, 78).

Металлист: Рыбка - Романюк, Мизюк, Порох, Каплиенко - Ралюченко, Пидлепенец (Кныш, 69), Панасенко (Шопин, 90+2), Танковский, Коркишко - Прядун (Рязанцев, 82).

Предупреждения: Костышин, Цуриков - Панасенко.

Удаление: Порох, 35

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол александрия Металлист Харьков
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