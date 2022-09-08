Матч МЮ - Реал Сосьедад начнется с минуты молчания в связи со смертью королевы Великобритании

Манчестер Юнайтед выпустил официальное заявление в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II

Пресс-служба "красных дьяволов" сообщила, что матч против Реал Сосьедада пройдет, как и было запланировано, сегодня, 8 сентября на Олд Траффорд.

Поединок начнется с минуты молчания. Футболисты выйдут на поле с траурными повязками.

"Манчестер Юнайтед разделяет скорбь всей нации после сообщения из Букингемского дворца о кончине Ее Величества Королевы.

Клуб признает ее огромный вклад в общественную жизнь, включая спорт, как здесь, в Великобритании, в странах Содружества, так и во всем мире.

Все, кто связан с Манчестер Юнайтед, вместе со всей футбольной семьей выражают глубочайшие соболезнования и искреннее сочувствие королевской семье.

В соответствии с указаниями ФА и УЕФА, сегодняшний матч Лиги Европы УЕФА против Реал Сосьедада пройдет на Олд Траффорд в соответствии с планом.

Перед началом матча будет объявлена минута молчания, которая позволит командам, официальным лицам матча и всем присутствующим отдать дань уважения Ее Величеству Королеве. Обе команды наденут черные повязки, а флаги на Олд Траффорд будут развеваться на полумачте в знак нашего глубочайшего уважения", - говорится в заявлении.