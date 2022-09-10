Гол Исмаили не помог Лиллю победить Марсель

В рамках седьмого тура французской Лиги 1 Марсель на своем поле принимал Лилль.

Подопечные Паулу Фонсеки не смогли добыть победы. Матч завершился со счетом 2:1

В составе "догов" отличился экс-защитник Шахтера Исмаили. За Марсель забивали Алексис Санчес и Самуэль Жиго.

После семи туров коллектив Игора Тудора делит первое место с ПСЖ, набрав 19 очков. У Лилля 6 строчка и десять пунктов в активе.

Марсель - Лилль 2:1

Голы: Санчес, 26, Жиго, 61 - Исмаили, 12.

Марсель: Лопес – Мбемба (Байи, 46), Жиго (Туре, 67), Балерди (Тавареш, 28) – Клосс, Гендузи, Гуйе, Колашинац – Ундер, Арит (Верету, 67) – Санчес (Жерсон, 86)

Лилль: Шевалье – Диаките, Фонте, Джало – Зедадка (Гудмундссон, 86), Андре, Гомес (Андре Гомеш, 65), Исмаили – Унас (Виржинию, 78), Дэвид (Байо, 78), Бамба

Предупреждения: Балерди 14, Гуйе 50, Жиго 57, Туре 68, Тавареш 72 – Джало 78