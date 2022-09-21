Дом экс-защитика Ливерпуля ограбили

Бывший защитник Ливерпуля и Вулверхэмптона, а ныне игрок ПСВ Ки-Яна Хувер стал жертвой ограбления.

Как сообщает издание Ed.nl, злоумышленники вторглись в дом Хувера и выкрали ювелирных изделий.

Cумма ущерба, который был нанесен нидерландскому футболисту остается неизвестной. В данный момент полиция ищет преступников.

Стоит сказать, что кража была совершена во время матча ПСВ - Фейеноорд, где эйндховенский клуб добыл победу со счетом 4:3, но Хувер не вышел на поле.