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Футбол

Хави раскритиковал судейство в матче с Интером

"Сине-гранатовые" не получили возможности отыграться из-за неназначенного пенальти в конце матча.
Сегодня, 12:16
Хави / Getty Images
Хави / Getty Images
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Матч третьего тура группового этапа ЛЧ Интер - Барселона (1:0) ознаменовался судейским скандалом.

Арбитр встречи Славко Винчич не поставил пенальти в конце матча за вероятную игру рукой Дензела Дюмфриса.

Испанский специалист Хави разразился критикой в адрес Винчича, который лишил его команду возможности отыграться

"Я возмущен ситуацией с нашим незасчитанным голом и неназначенным пенальти в ворота «Интера». Мы ничего не понимаем. Судьи должны говорить и объяснять свои решения, потому что мы ничего не понимаем. Но главный арбитр уходит и ничего не происходит. Это огромная несправедливость.

Мы поздно спохватились, нам не хватило динамики. У нас были моменты, но мы не реализовали их. Касаемо гола Чалханоглу, то мы знали об угрозе от его дальних ударов, но все равно не смогли избежать этого. Мы оказались в сложной ситуации. Впереди - три финала. Должны играть лучше", - сказал Хави на послематчевой пресс-конфернции

Напомним, команды вновь встретятся уже через неделю,12 октября, на Камп Ноу.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Барселона ЛЧ Интер Милан
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