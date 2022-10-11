Иньеста: Хотел бы вернуться в Барселону, но не знаю каким образом
Легендарный хавбек "блаугранас" высказался о планах на будущее.
Футболист японского Виссел Кобе Андрес Иньеста поделился планами на дальнейшее будущее.
Испанец заявил, что намерен вернуться в каталонскую Барселону, но пока не знает в какой роли.
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"Продолжу выступать в Висcел Кобе еще в течение года, а дальше посмотрим.
Хотел бы вернуться в Барселону, но не знаю как: главным тренером, спортивным директором или еще как-то. Это мой дом", - приводит слова игрока Фабрицио Романо.
Полузащитник покинул стан "сине-гранатовых" в 2018 году. С тех пор он выступает за свой нынешний клуб.