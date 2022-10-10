В Барселоне подтвердили трансфер Гризманна в Атлетико

Француз будет выступать за мадридский клуб на постоянной основе.

Директор Барселоны по футболу Матеу Алемани подтвердил трансфер Антуана Гризманна в Атлетико.

По словам функционера, каталонцы облегчили свою экономику.

"На прошлой неделе соглашение было закрыто. Это важно, потому что мы разгрузили зарплатную ведомость", - приводит слова Алемани Mundo Deportivo

Ожидается, что Атлетико заплатит за француза 20 миллионов евро плюс бонусы.

В текущем сезоне Гризманн провел 10 игр в чемпионате Испании и Лиге чемпионов, в которых забил три гола и выполнил одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что Барселона нацелилась на защитника Манчестер Юнайтед.