В Барселоне подтвердили трансфер Гризманна в Атлетико
Француз будет выступать за мадридский клуб на постоянной основе.
Директор Барселоны по футболу Матеу Алемани подтвердил трансфер Антуана Гризманна в Атлетико.
По словам функционера, каталонцы облегчили свою экономику.
"На прошлой неделе соглашение было закрыто. Это важно, потому что мы разгрузили зарплатную ведомость", - приводит слова Алемани Mundo Deportivo
Ожидается, что Атлетико заплатит за француза 20 миллионов евро плюс бонусы.
В текущем сезоне Гризманн провел 10 игр в чемпионате Испании и Лиге чемпионов, в которых забил три гола и выполнил одну голевую передачу.
Ранее сообщалось, что Барселона нацелилась на защитника Манчестер Юнайтед.