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Онана объявил о завершении карьеры в сборной Камеруна

Голкипер "повесил бутсы на гвоздь" в составе национальной команды в 26 лет.
Сегодня, 11:48
Андре Онана / Getty Images
Андре Онана / Getty Images

Голкипер Интера Андре Онана объявил о завершении карьеры в сборной Камеруна.

26-летний вратарь провел один матч на чемпионате мира в Катаре, однако потом покинул расположение сборной после конфликта с тренером Ригобером Сонгом. Сейчас Онана принял решение не выступать больше за национальную команду.

"Все началось в моей маленькой деревне, где с детства семья воспитывала меня в соответствии с ценностями, которые отличают камерунский народ. Я понял, что любовь к моей стране вечна, а моя приверженность к ней не подлежит обсуждению.

Помню, как мы всей семьей смотрели матчи сборной Камеруна. И только камерунцы могут понять, что значит наблюдать за игрой "неукротимых львов". Именно тогда я начал мечтать о том, чтобы однажды надеть футболу национальной команды. И теперь, после бесконечных часов тренировок, бесконечных поездок и большого упорства, я могу с гордостью заявить, что исполнил свою большую мечту".

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"У каждой истории, какой бы прекрасной она ни была, есть конец. И моя история со сборной Камеруна подошла к концу. Игроки приходят и уходят, имена мимолетны, но Камерун важнее любого человека или игрока. Камерун – вечен, как и моя любовь к национальной команде и к нашим болельщикам, которые поддерживали нас, каким бы трудным ни был момент.

Мои чувства никогда не изменятся. Мое камерунское сердце будет биться, где бы я ни был. Я всегда буду биться за то, чтобы прославлять Камерун. Я буду поддерживать сборную как фанат, так же, как это делают более 27 миллионов камерунцев. Я могу только поблагодарить всех, кто доверял мне и верил в меня", - написал Онана.

Отметим, что Онана провел за Камерун 34 матча.

Ранее сообщалось, что футболисты сборной Франции снова подверглись расистским оскорблениям.

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