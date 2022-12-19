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Игроки сборной Франции снова подверглись расистским оскорблениям

Очень токсичные болельщики у "синих".
Сегодня, 22:39
Орельен Тчуамени / Getty Images
Орельен Тчуамени / Getty Images

В рядах сборной Франции снова расистский скандал, после поражения в финале ЧМ-2022 произошло то, через что прошли английские игроки в 2020 году. Орельен Тчуамени и Кинглси Коман, не забившие пенальти в послематчевой серии, стали главными целями для оскорблений.

Напомним, что послематчевой серии против сборной Аргентины именно Тчуамени и Коман не воспользовались своим шансом. Кроме этих двух оскорблять начали и другого темнокожего игрока Рандаля Коло Мауни, который мог принести французам победу на последних минутах матча.

Игрокам пришлось выключать комментарии в Инстаграме, именно его хейтеры атаковали в первую очередь, засыпая игроков комментариями из эмодзи и виде обезьян и бананов.

Представители сети уже заявили, что пытаются помочь спортсменам, удаляя оскорбления и предоставив доступ игрокам к специальным фильтрам, сообщает The Athletic.

Напомним, что мундиалы в Катаре это не первый расистский скандал в сборной Франции, ранее подвергся оскорблениям Эдуардо Камавинга.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кингсли Коман Орельен Тчуамени

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