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Камавинга стал жертвой расистских оскорблений в соцсетях

Игрок мадридского Реала нанес травму партнеру по сборной.
Сегодня, 11:28
Эдуардо Камавинга / Getty Images
Эдуардо Камавинга / Getty Images

Самый молодой игрок сборной Франции на мундиале в Катаре Эдуардо Камавинга стал жертвой расистских оскорблений в Интернете. Это произошло после инцидента, произошедшего вчера во время тренировок французской сборной.

Игрок мадридского Реала столкнулся с Кристофером Нкунку и нанес своему товарищу травму. Форвард французов покинул поле хромая.

Позже стало известно, что Кристофер получил тяжелую травму колена и пропустит чемпионат мира.

Свое недовольство болельщики "синих" решили выплеснуть в соцсетях, где начали оскорблять Камавингу. Среди оскорбений нашлось место не только насилию, но и расизму.

Таким образом, Франция начнет мундиаль без одного из главных своих талантов и Камавингой, который будет находиться под большим давлением.

Напомним, что на нашем сайте вы можете ознакомиться со списком звезд, которые пропустят чемпионат мира в Катаре.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Франции Кристофер Нкунку Эдуардо Камавинга

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