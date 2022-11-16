Форвард сборной Франции пропустит ЧМ-2022, получив травму за несколько дней до старта турнира

Плохие новости из стана французской команды, которая лишилась талантливого игрока.

Вечером вторника, 15 ноября, прошла тренировка сборной Франции, которая готовится к выступлениям на чемпионате мира-2022.

В ходе сессии повреждение получил форвард РБ Лейпцига Кристофер Нкунку. 25-летний футболист в одном эпизоде столкнулся с Эдуарду Камавингой, после чего взялся за колено.

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Повреждение оказалось слишком серьезным. Как сообщает Фабрицио Романо, Нкунку, к сожалению, будет вынужден пропустить чемпионат мира из-за полученной травмы колена.

На данный момент неизвестно, станет ли Дидье Дешам вызывать кого-то в расположение сборной для замены Нкунку.