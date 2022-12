Реакция звезд мирового футбола на смерть Пеле

29 декабря в возрасте 82 лет ушел из жизни "король футбола" бразилец Пеле. Последние дни трехкратный чемпион мира провел в больнице, пытаясь преодолеть страшную болезнь, но, к сожалению, не смог.

Для всего мира спорта, не только для футбола, это стало большой утратой, потому что Пеле был одним из величайших спортсменов в истории. Собрали, как на эту печальную новость отреагировали другие футбольные звезды.

В своем Инстаграме выразил соболезнования родным великого бразильца Криштиану Роналду.

"Мои глубокие соболезнования всей Бразилии и, в частности, семье мистера Эдсона Арантиса ду Насименту. Простого "прощай" вечному королю Пеле будет недостаточно, чтобы выразить боль, охватывающую в этот момент весь футбольный мир.

Вдохновение для столько миллионов, образец вчера, сегодня, всегда. Привязанность, которую он всегда проявлял ко мне, была взаимной во всех разделяемых нами моментах даже на расстоянии.

Он никогда не будет забыт, и память о нем будет вечно жить в каждом из нас, любителях футбола. Покойся с миром, король Пеле», – написал форвард сборной Португалии.

Чемпион мира Лионель Месси высказался гораздо лаконичнее: "Покойся с миром, Пеле".

Не мог остаться в стороне и звезда современной сборной Бразилии Неймар, который подчеркнул то, как много Пеле сделал для футбола.

""До Пеле 10 было просто числом". Когда-то я прочитал такие слова. Но это замечательное предложение не полно. Я бы сказал, что к Пеле футбол был просто спортом. Пеле изменил все.

Он превратил футбол в искусство и развлечение. Он дал голос бедным, темнокожим. И что особенно важно, он показал всем Бразилию. Статус футбола и Бразилии вырос благодаря Королю. Он ушел, но его магия остается. Пеле вечен!, – написал Неймар в Инстаграме.

Конечно, выразил свое уважение к Пеле и экс-игрок сборной Англии Гарри Линекер, написавший красивый пост в Твиттере.

"Пеле умер. Самый божественный из футболистов и самый жизнерадостный из людей. Он играл в такой футбол, к которому приблизились лишь немногие избранные.

Трижды он поднимал самый желанный золотой трофей в этой замечательной желтой футболке. Он оставил нас, но в футболе он нашел бессмертие. Покойся с миром, Пеле", – написал Линекер.

