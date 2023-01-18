Ограбили игроков: Разработчики FIFA 23 внезапно занизили характеристики карточки Ибрагимовича, спровоцировав обвал цены на игрока

В новом промо для FIFA 23 FUT Centurions были представлены несколько очень мощных карт Ultimate Team, но игроки были сбиты с толку после того, как многие из них были неожиданно ослаблены.

Через несколько дней после того, как вторая команда центурионов FUT вышла в наборах, игроки заметили, что их статистика неожиданно понерфилась.

Карточка FUT Centurions Златан Ибрагимович, главный игрок второй команды, сильно понизил рейтинг выносливости, баланса и ловкости: с 85 до 61, с 82 до 58 и с 85 до 76 соответственно.

They NERFED Zlatan 🇸🇪 Centurion this morning??? 💀



• Stamina - 85 > 61

• Balance - 82 > 58

• Agility - 85 > 76



He’s down 700k already ❌ #FIFA23 pic.twitter.com/0eLLlA7RS3 — Donk 🍊 (@DonkTrading) January 18, 2023

Таким образом, карточка впервые в истории Ultimate Team получила занижение характеристик уже после выхода ее в паки. Больше всего негодовали те, у кого в составе был особый Златан Ибрагимович, ведь после таких смен в рейтинге футболист сильно сдал в играбельности.

Кроме того, данная карточка обвалилась в цене на трансферном рынке FUT с 3 млн монет до чуть менее 2,3 млн.

Ранее сообщалось, что Грилиш раскритиковал свой гейм фейс в FIFA 23.