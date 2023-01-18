iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ограбили игроков: Разработчики FIFA 23 внезапно занизили характеристики карточки Ибрагимовича, спровоцировав обвал цены на игрока

Пользователи негодуют в соцсетях.
Сегодня, 15:53
Златан Ибрагимович в FIFA 23 / easports.com
Златан Ибрагимович в FIFA 23 / easports.com

В новом промо для FIFA 23 FUT Centurions были представлены несколько очень мощных карт Ultimate Team, но игроки были сбиты с толку после того, как многие из них были неожиданно ослаблены.

Через несколько дней после того, как вторая команда центурионов FUT вышла в наборах, игроки заметили, что их статистика неожиданно понерфилась.

Карточка FUT Centurions Златан Ибрагимович, главный игрок второй команды, сильно понизил рейтинг выносливости, баланса и ловкости: с 85 до 61, с 82 до 58 и с 85 до 76 соответственно.

Таким образом, карточка впервые в истории Ultimate Team получила занижение характеристик уже после выхода ее в паки. Больше всего негодовали те, у кого в составе был особый Златан Ибрагимович, ведь после таких смен в рейтинге футболист сильно сдал в играбельности.

Кроме того, данная карточка обвалилась в цене на трансферном рынке FUT с 3 млн монет до чуть менее 2,3 млн.

Ранее сообщалось, что Грилиш раскритиковал свой гейм фейс в FIFA 23.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Златан Ибрагимович EA Sports FIFA 23

Статьи по теме

Милан форсирует продление контракта с лидером команды Милан форсирует продление контракта с лидером команды
Милан - Интер: смотреть онлайн-трансляцию матча Суперкубка Италии Милан - Интер: смотреть онлайн-трансляцию матча Суперкубка Италии
Лечче - Милан 2:2 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Италии Лечче - Милан 2:2 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Италии
Автогол Эрнандеса не позволил Милану обыграть Лечче Автогол Эрнандеса не позволил Милану обыграть Лечче
Помочь журналистам

Видео

Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Видео гола и лучших моментов матча Кубка Англии
Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Видео гола и лучших моментов матча Кубка Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Где смотреть Формулу-1 в Украине
просмотров
Месси vs Роналду: кто лучше?
просмотров

Последние новости

Европа18:15
Цыганков рассказал о причинах перехода в Жирону
Другие17:45
Универсиада-2023: медальный зачет
Украина17:31
Пятов прокомментировал трагедию в Броварах
Украина17:00
"Динамо хоть играет в Лиге чемпионов": Реакция читателей на трансферы Мудрика и Цыганкова
Европа16:58
Бавария нашла замену Нойеру
Украина16:39
Трансферы УПЛ: Мудрик стал самой дорогой продажей в истории
Украина16:34
Львов подписал экс-нападающего Ворсклы и Десны
Бокс16:12
"Это точно произойдет": Промоутер Фьюри озвучил сроки проведения боя с Усиком
Европа16:06
Место для Цыганкова освободилось: Жирона отпустила своего хавбека в аренду
Футбол15:53
Ограбили игроков: Разработчики FIFA 23 внезапно занизили характеристики карточки Ибрагимовича, спровоцировав обвал цены на игрока
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK