Милан близок к подписанию южноамериканского таланта

Итальянский Милан готов подписать чилийского таланта.

Как сообщает Руди Галетти, "россонери" сделали Универсидаду предложение по Дарио Осорио.

Клуб Серии А, попавший в кризис готов подписать вингера за 6 млн евро. Также в договор включен пункт о 20% с последующей перепродажи.

По информации Галетти, пока чилийский гранд отклонил предложение итальянцев. Также футболистом интересуется Астон Вилла.

В текущем сезоне Осорио провел 27 матчей, забив 7 голов. Результативными передачами не отметился.