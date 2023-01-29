Милан близок к подписанию южноамериканского таланта
"Россонери" усилят линию атаки.
Итальянский Милан готов подписать чилийского таланта.
Как сообщает Руди Галетти, "россонери" сделали Универсидаду предложение по Дарио Осорио.
Клуб Серии А, попавший в кризис готов подписать вингера за 6 млн евро. Также в договор включен пункт о 20% с последующей перепродажи.
По информации Галетти, пока чилийский гранд отклонил предложение итальянцев. Также футболистом интересуется Астон Вилла.
В текущем сезоне Осорио провел 27 матчей, забив 7 голов. Результативными передачами не отметился.