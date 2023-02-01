Лион усилился вингером, которым интересовался Шахтер

Лион быстро нашел замену Тете, ушедшему в английский Лестер. Вместо бразильского вингера пришел его соотечественник Джеффиньо.

"Львы" приобрели футболиста за сумму в 10 млн евро. Контракт с игроком подписан на ближайшие 4,5 года.

Ранее Джеффиньо выступал в составе Ботафого, где забил там 3 гола и отдал две результативные передачи за 26 матчей чемпионата Бразилии.

Стоит отметить, что в услугах игрока был заинтересован донецкий Шахтер. Бразилец рассматривался в качестве возможной замены Мудрику.