Лион усилился вингером, которым интересовался Шахтер
Джеффиньо стал игроком французов.
Лион быстро нашел замену Тете, ушедшему в английский Лестер. Вместо бразильского вингера пришел его соотечественник Джеффиньо.
"Львы" приобрели футболиста за сумму в 10 млн евро. Контракт с игроком подписан на ближайшие 4,5 года.
Ранее Джеффиньо выступал в составе Ботафого, где забил там 3 гола и отдал две результативные передачи за 26 матчей чемпионата Бразилии.
Стоит отметить, что в услугах игрока был заинтересован донецкий Шахтер. Бразилец рассматривался в качестве возможной замены Мудрику.