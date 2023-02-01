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Лион усилился вингером, которым интересовался Шахтер

Джеффиньо стал игроком французов.
Сегодня, 18:25
Джеффиньo
Джеффиньo

Лион быстро нашел замену Тете, ушедшему в английский Лестер. Вместо бразильского вингера пришел его соотечественник Джеффиньо.

"Львы" приобрели футболиста за сумму в 10 млн евро. Контракт с игроком подписан на ближайшие  4,5 года.

Ранее Джеффиньо выступал в составе Ботафого, где забил там 3 гола и отдал две результативные передачи за 26 матчей чемпионата Бразилии.

Стоит отметить, что в услугах игрока был заинтересован донецкий Шахтер. Бразилец рассматривался в качестве возможной замены Мудрику.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансфер франция бразилия

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