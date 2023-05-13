Григорчук - о победе над Динамо: Я очень доволен

В рамках 26 тура чемпионата Украины Черноморец в голевой перестрелке переиграл Динамо.

Главный тренер "моряков" Роман Григорчук высказался о прошедшем поединке.

Я очень доволен.Очень важно, что мы провели такую хорошую игру. Не без ошибок, но я доволен игрой и, конечно, результатом. В нашей ситуации этот результат для нас очень важен. В ситуации, когда нам надо подниматься в турнирной таблице.

Мы сделали очень мощный шаг и в прогрессе нашем, и в достижении результатов, и в качестве игры, и в удовлетворении для наших болельщиков и бойцов и героев, которые сейчас воюют. Все это для них. Если у меня сегодня улыбка на лице, то я очень хотел бы, чтобы и у них она появилась. Я очень надеюсь на это, - сказал Григорчук.

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