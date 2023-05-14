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Наставник Милана: В последних матчах мы не соответствовали своим стандартам

Стефано Пиоли высказался о поражениях в предыдущих двух играх
Сегодня, 09:16
Стефано Пиоли / Getty Images
Стефано Пиоли / Getty Images

В рамках прошедшего матча 35 тура чемпионата Италии Милан уступил Специи со счетом 0:2.

Наставник "россонери" Стефано Пиоли поделился мыслями об игре своих подопечных.

По словам специалиста, Милан играл ниже своих стандартов ни только в этой встрече, но и в недавнем поединке против Интера.

"Это было выступление, которое не соответствовало нашим возможностям. Нам не хватило последовательности во время матча, первый тайм прошел хорошо, но во втором мы сбились с ритма.

Что нам говорили ультрас? Подталкивали вперед и мотивировали выложиться на полную.

На следующей неделе мы будем играть матч, который может позволить нам войти в историю. Нужно верить, что мы можем победить "Интер", но только если будем играть в свой футбол с должным уровнем концентрации, энергии и качества. В последних двух матчах мы не соответствовали собственным стандартам, мы можем играть намного лучше.

Конечно, мы думаем о Лиге чемпионов, и это нормально быть разочарованным результатом первого матча, но мы также знали, насколько важной была сегодняшняя игра. Этот результат усложняет наше будущее, а это значит, что во вторник нужно сыграть лучше. Осталось не так много возможностей, чтобы завершить этот сезон на позитивной ноте.

Проблемы с физической подготовкой? Я бы так не сказал, за четыре дня до первого матча с Интером мы сыграли один из лучших матчей сезона противЛацио. Первые 20 минут дерби все изменили. Мы знаем, что должны играть так же как во втором тайме", - сказал Пиоли.

Напомним, ответный матч Интер - Милан в рамках Лиги чемпионов состоится во вторник, 16 мая.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Стефано Пиоли

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