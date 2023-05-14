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Вингер Реала: Победа над Хетафе придала нам сил перед матчем с Ман Сити

Марко Асенсио поделился мыслями о вчерашнем матче.
Сегодня, 10:58
Марко Асенсио / Getty Images
Марко Асенсио / Getty Images

Накануне Реал победил в матче чемпионата Испании против Хетафе со счетом 1:0.

Автор победного гола Марко Асенсио поделился мыслями о прошедшем поединке. По словам испанца, эта победа придаст дополнительный импульс перед матчем с Манчестер Сити.

"Это был тяжелый матч против сильного оппонента. Мы понимали, что между защитными линиями соперника будет очень ограниченное пространство, и именно в него мы с Азаром пытались продвинуть мяч. Нужно было быстро находить третьего игрока для розыгрыша.

Во втором тайме мы выглядели лучше, быстро разыгрывали мяч и в конце нам удалось нарушить структуру "Хетафе" и создавать свободные зоны, в последние 35 минут мы выглядели очень хорошо.

Эта победа придаст нам сил перед игрой в среду против Ман Сити", - сказал Асенсио.

Напомним, первая встреча между командами завершилась вничью со счетом 1:1.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Марко Асенсио

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