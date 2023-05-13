Реал Мадрид - Хетафе: обзор и результат матча чемпионата Испании 13.05.2023
Мадридцы добыли победу в преддверии важного матча в ЛЧ.
В рамках 34 тура чемпионата Испании Реал встретился с Хетафе.
Несмотря на слухи, Карло Анчелотти не стал проводить в этом матче ротацию и "сливочные" вышли в боевом составе.
Впрочем, боевой состав все равно играл в эконом режиме. Мадридцы не показали большого превосходства, но все равно добыли победу.
Судьбу матча решил Марко Асенсио, отметившийся голом в середине второго тайма.
Статистика матча чемпионата Испании Реал - Хетафе
Реал - Хетафе 1:0
Голы: Асенсио, 70
xG: 0.70 - 0.62
Владение мячом: 76% - 24%
Удары: 14 - 9
Удары в створ: 3 - 2