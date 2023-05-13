Реал Мадрид - Хетафе: обзор и результат матча чемпионата Испании 13.05.2023

Мадридцы добыли победу в преддверии важного матча в ЛЧ.

В рамках 34 тура чемпионата Испании Реал встретился с Хетафе.

Несмотря на слухи, Карло Анчелотти не стал проводить в этом матче ротацию и "сливочные" вышли в боевом составе.

Впрочем, боевой состав все равно играл в эконом режиме. Мадридцы не показали большого превосходства, но все равно добыли победу.

Судьбу матча решил Марко Асенсио, отметившийся голом в середине второго тайма.

Статистика матча чемпионата Испании Реал - Хетафе

Реал - Хетафе 1:0

Голы: Асенсио, 70

xG: 0.70 - 0.62

Владение мячом: 76% - 24%

Удары: 14 - 9

Удары в створ: 3 - 2