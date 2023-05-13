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Реал Мадрид - Хетафе: обзор и результат матча чемпионата Испании 13.05.2023

Мадридцы добыли победу в преддверии важного матча в ЛЧ.
Вчера, 23:58
Реал Мадрид / Getty Images
Реал Мадрид / Getty Images

В рамках 34 тура чемпионата Испании Реал встретился с Хетафе.

Несмотря на слухи, Карло Анчелотти не стал проводить в этом матче ротацию и "сливочные" вышли в боевом составе.

Впрочем, боевой состав все равно играл в эконом режиме. Мадридцы не показали большого превосходства, но все равно добыли победу.

Судьбу матча решил Марко Асенсио, отметившийся голом в середине второго тайма.

Статистика матча чемпионата Испании Реал - Хетафе

Реал - Хетафе 1:0

Голы: Асенсио, 70

xG: 0.70 - 0.62
Владение мячом: 76% - 24%
Удары: 14 - 9
Удары в створ: 3 - 2

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хетафе Реал Мадрид

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