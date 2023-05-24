iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Известный фитнес-тренер раскритиковал Мудрика за неуместное видео

Украинец попал в неприятный скандал.
Сегодня, 13:53
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Вингер Челси Михаил Мудрик добавил к своим игровым проблемам и неприятности вне поля.

Вчера, 23 мая, украинец выложил неуместное видео в сторис, на котором у пожилого мужчины сползли штаны во время исполнения физического упражнения. За это футболиста разнес известный в Великобритании спортивный тренер Джоуи Сволл.

"Итак, вы видите этого мужчину в спортзале, который упорно работает, пытается стать лучшим, с тренером. Он в неловкой ситуации, когда, да, он немного обнажился. И вы решаете: "А давайте я сниму это на видео и выложу в социальные сети, чтобы высмеять его". Все ради внимания. Правда?

Извините за нецензурную лексику, но что, черт возьми, с тобой не так? Ты - профессиональный футболист, играешь за Челси в Премьер-лиге! Ты действительно хочешь так представлять себя и свою команду?

Или помоги ему, или займись своими делами, но положи телефон на место." - разразился он тиррадой в своем твиттере.

Напомним, что ранее Мудрик попал в список худших трансферов сезона по мнению авторитетного британского издания.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: скандал Михаил Мудрик

Статьи по теме

Зинченко и Мудрик - в ТОП-5 лучших и худших трансферов сезона в АПЛ Зинченко и Мудрик - в ТОП-5 лучших и худших трансферов сезона в АПЛ
"Какие мышцы": Лидер Челси оценил мускулистость Мудрика "Какие мышцы": Лидер Челси оценил мускулистость Мудрика
Продажа Мудрика в Челси позволила Шахтеру уплатить налоги в размере 284 миллионов гривен Продажа Мудрика в Челси позволила Шахтеру уплатить налоги в размере 284 миллионов гривен
Михаил Мудрик: статистика-2022/2023 Михаил Мудрик: статистика-2022/2023
Помочь журналистам

Видео

Вальядолид - Барселона 3:1 видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании
Вальядолид - Барселона 3:1 видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина обновила личный рекорд и стала первой ракеткой Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас стал первой ракеткой мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Украина16:24
Столичный клуб исключили из второй лиги за неявку на матчи
Украина16:20
Арбитр матча Днепр-1 - Ворскла поставил неоднозначный пенальти за подкат Адамюка
Украина15:58
Мощный прессинг: Форвард Динамо заставил голкипера Колоса оправить мяч в свои ворота
Футбол15:55
Капитан Днепра-1 пропустит игру с Шахтером из-за очень странной желтой
Украина15:47
Шапаренко впервые с осени прошлого года вышел на поле
Украина15:30
Динамо на выезде добыло победу над Колосом
Украина15:21
Конец борьбы за чемпионство?: Днепр-1 уступил Ворскле
Европа15:02
Фиорентина – Интер: прогноз на финал Кубка Италии
НБА14:50
ТОП-5 моментов игрового дня НБА: данк Тейтума возглавил рейтинг
Лига конференций14:30
Фиорентина - Вест Хэм: где смотреть финал Лиги конференций
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK