Известный фитнес-тренер раскритиковал Мудрика за неуместное видео

Вингер Челси Михаил Мудрик добавил к своим игровым проблемам и неприятности вне поля.

Вчера, 23 мая, украинец выложил неуместное видео в сторис, на котором у пожилого мужчины сползли штаны во время исполнения физического упражнения. За это футболиста разнес известный в Великобритании спортивный тренер Джоуи Сволл.

"Итак, вы видите этого мужчину в спортзале, который упорно работает, пытается стать лучшим, с тренером. Он в неловкой ситуации, когда, да, он немного обнажился. И вы решаете: "А давайте я сниму это на видео и выложу в социальные сети, чтобы высмеять его". Все ради внимания. Правда?

Извините за нецензурную лексику, но что, черт возьми, с тобой не так? Ты - профессиональный футболист, играешь за Челси в Премьер-лиге! Ты действительно хочешь так представлять себя и свою команду?

Или помоги ему, или займись своими делами, но положи телефон на место." - разразился он тиррадой в своем твиттере.

Either help him or mind your own business but put your damn phone away! pic.twitter.com/cyOAgNyxIi — Joey Swoll (@TheJoeySwoll) May 24, 2023

Напомним, что ранее Мудрик попал в список худших трансферов сезона по мнению авторитетного британского издания.