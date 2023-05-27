Определился последний новичок АПЛ

В рамках финала плей-офф Чемпионшипа разыгралась последняя путевка в АПЛ между Лутоном и Ковентри.

Команды не сумели выявить победителя за 90 минут плюс тритдцать дополнительных, расписав за это время ничью со счетом 1:1.

Главным героем матча для триумфаторов в лице Лутона стал Ден Поттс , забивший победный пенальти в серии 11-метровых.

Напомним, что ранее в АПЛ поднялись Бернли и Шеффилд Юнайтед.

Лутон - Ковентри 1:1 (по пенальти - 6:5)

Голы: Хамер, 66 - Кларк, 23