Середняк Ла Лиги намерен подписать многократного обладателя Лиги чемпионов
Иско может обрести новую команду.
Райо Вальекано намерен усилить линию центра поля.
Как сообщает издание Relevo, середняк Ла Лиги намерен подписать пятикратного обладателя Лиги чемпионов Иско.
Испанцу нравится вариант с переходом в команду, базирующуюся в столице Испании. Хавбек может достаться Райо абсолютно бесплатно в связи с тем, что является свободным агентом.
Стоит отметить, что зимой футболист мог пополнить стан берлинского Униона, но его переход сорвался.