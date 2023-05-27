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Середняк Ла Лиги намерен подписать многократного обладателя Лиги чемпионов

Иско может обрести новую команду.
Вчера, 20:31
Иско / Getty Images
Иско / Getty Images

Райо Вальекано намерен усилить линию центра поля.

Как сообщает издание Relevo, середняк Ла Лиги намерен подписать пятикратного обладателя Лиги чемпионов Иско.

Испанцу нравится вариант с переходом в команду, базирующуюся в столице Испании. Хавбек может достаться Райо абсолютно бесплатно в связи с тем, что является свободным агентом.

Стоит отметить, что зимой футболист мог пополнить стан берлинского Униона, но его переход сорвался.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: иско Райо Вальекано

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