Легенда МЮ сделала прогноз на финал Кубка Англии против Манчестер Сити

Бывший игрок Манчестер Юнайтед Уэйн Руни поделился мыслями о предстоящем финальном матче Кубка Англии против Манчестер Сити.

По словам англичанина, он ожидает тяжелого, напряженного матча, но предрекает победу своей экс-команде.

"Я предсказал, что Манчестер Сити разгромит мадридский Реал. От финала Кубка Англии я ожидаю захватывающей, напряженной игры. У меня есть ощущение, что дело дойдет до дополнительного времени и пенальти, и я почему-то считаю, что МЮ победит".

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Также Руни рассказал, какую тактику выбрал бы для этого поединка.

"Я бы вышел на матч по схеме 4-4-2, с Марсьялем и Рэшфордом в центре атаки. Каземиро в центре с Эриксеном или даже МакТоминеем, Фернандеш и Фред по обе стороны. Я бы хотел, чтобы расстояние между моими 8 игроками обороны было небольшим.

То, что я предлагаю, довольно рисковано, но Манчестер Сити нужно рисковать. Рискни, и они могут наказать тебя, но если ты будешь просто сидеть сложа руки, тебя все равно накажут - так почему бы не взять инициативу в свои руки и не попробовать что-то сделать?", - заявил Руни.

Напомним, что финал Кубка Англии состоится в субботу, 3 июня