Анри: ФИФА и УЕФА далеки от того, чтобы побороть расизм в футболе

Легендарный француз на себе ощущает все тяготы, с которыми сталкиваются представители других рас

Экс-футболист Арсенала и сборной Франции Тьерри Анри поделился мыслями о борьбе с расизмом в футболе.

По словам Анри, после завершения игровой карьеры представителям не европейской расы очень трудно найти работу и ФИФА не борется с этим.

"ФИФА и УЕФА очень далеки от решения проблемы. Они не движутся ни в одном направлении.

Как-то я уже говорил: если посмотреть на поле, кажется, что разнообразие есть. Но глаза могут обманывать. Я уже говорил, что глаза бесполезны, если слепой ум. Что ж, я не слепой.

Быть с другой стороны баррикад, найти тренерскую работу мне как темнокожему непросто. Можете ли вы сказать, как много директоров или тренеров, которые представляют меньшинства? Темнокожих, мусульман, азиатов... Вы можете их перечислить?

Можем ли мы участвовать в гонке хотя бы ради того, чтобы ее проиграть, не говоря уже о победе? - заявил бывший нападающий.

Напомним, ранее сообщалось, что Анри может войти в тренерский штаб ПСЖ.