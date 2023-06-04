ПСЖ хочет пригласить Нагельсманна и Анри

Один будет тренировать, другой - помогать ему в этом нелегком деле.

Вскоре Кристоф Галтье покинет пост главного тренера ПСЖ. Столичный клуб уже выделил для себя несколько интересных кандидатур на эту должность.

Так, согласно с Bleacher Report, который ссылается на французское издание L'Equipe, парижане хотят пригласить на пост тренера Юлиана Нагельсманна.

При этом также отмечается, что руководство ПСЖ хочет, чтобы ассистентом у Нагельсманна был Тьерри Анри.

Напомним, что Юлиан Нагельсманн был уволен из Баварии в марте этого года, а Тьерри Анри вместе со всем тренерским штабом Роберто Мартинеса прекратил свою работу со сборной Бельгии после чемпионата мира-2022.

Ранее появилась информация, что ПСЖ также считается одним из главных кандидатов на экс-тренера Барселоны и сборной Испании Луиса Энрике.