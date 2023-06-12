Кривцов приехал в расположение сборной Украины

Центрбэк Интер Майами Сергей Кривцов присоединился к лагерю национальной команды Украины.

Футболист приехал в расположение "сине-желтых" после поединка против Нью-Ингленд Революшн, где его команда уступила 3:1.

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Украинский защитник заявил, что соскучился по партнерами по сборной.

"Очень хочется поговорить на родном языке и увидеться с ребятами. Когда я играл в Шахтере, то видел их почти каждый день. Скучал также по ребятам из других команд. Сейчас ситуация изменилась - мы в режиме онлайн общаемся", - поделился впечатлениями Кривцов.

Напомним, сегодня, 12 июня, Украина сыграет против сборной Германии. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву.