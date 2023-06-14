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Эвертон Миколенко готов приобрести форварда сборной Уэльса

"Ириски" могут усилиться Бреннаном Джонсоном.
Сегодня, 00:29
Бреннан Джонсон / Getty Images
Бреннан Джонсон / Getty Images

Ангглийский Эвертон нашел еще одного кандидата для усиления позиции нападающего.

Как сообщает Пол Джойс, "ириски" нацелились на форварда Уэльса и Ноттингем Форреста Бреннана Джонсона. Конкуренцию мерсисайдскому клубу в борьбе за валлийца составит лондонский Вест Хэм. 

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По информации Джойса, за Джонсона придется выложить "крупную" сумму. При этом, конкретная цена не называется, а Transfermarkt оценивает игрока в 30 млн евро.

В прошедшем сезоне футболист во всех турнирах провел 44 матча, забив 10 голов и отдав 3 результативные передачи.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон

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