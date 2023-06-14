Эвертон Миколенко готов приобрести форварда сборной Уэльса
"Ириски" могут усилиться Бреннаном Джонсоном.
Ангглийский Эвертон нашел еще одного кандидата для усиления позиции нападающего.
Как сообщает Пол Джойс, "ириски" нацелились на форварда Уэльса и Ноттингем Форреста Бреннана Джонсона. Конкуренцию мерсисайдскому клубу в борьбе за валлийца составит лондонский Вест Хэм.
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По информации Джойса, за Джонсона придется выложить "крупную" сумму. При этом, конкретная цена не называется, а Transfermarkt оценивает игрока в 30 млн евро.
В прошедшем сезоне футболист во всех турнирах провел 44 матча, забив 10 голов и отдав 3 результативные передачи.