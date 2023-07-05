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Сикан и Мудрик в старте: Ротань определился с составом на полуфинал молодежного Евро-2023

"Желто-голубые" поборятся с Испанией за выход в финал турнира.
Сегодня, 21:00
Руслан Ротань
Руслан Ротань

Сборная Украины до 21 года встретится в полуфинале молодежного чемпионата Европы с Испанией.

Украинский специалист Руслан Ротань определился с составом на предстоящий поединок.

Наставник "желто-голубых" сделал два изменения. Вместо пропускающего игру из-за дисквалификации Крыськива вышел Сикан, а Кащука заменил Назаренко.

Напомним, матч начнется сегодня. 5 июля, в 22:00 по Киеву. На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: испания чемпионат Европы U-21 Сборная Украины U-21

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