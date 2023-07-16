Челси подписал талантливого бразильца

Лондонский Челси сделал подписание на будущее.

Как сообщает пресс-служба "синих", в команду перебрался 18-летний бразилец Анжело Габриэль. Сумма трансфера составила 15 млн евро.

Контракт подписан на шесть лет. Финансовые детали личного соглашения остаются неизвестными.

Отметим, что Анжело Габриэль, вероятно, уйдет в аренду. Рассматривается вариант с тем, чтобы отправить вингера в Страсбур, который принадлежит владельцу лондонского клуба.

Ранее футболист выступал за Сантос. В составе бразильского клуба за сезон-22/23 провел 32 матча, забив 2 гола и отдав 1 ассист. За основную команду "рыб" играл с 15-летнего возраста.

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