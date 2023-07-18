Защитник Ливерпуля перебрался в клуб, который принадлежит Пике

Андерсон Арройо проведет следующий сезон в аренде в ФК Андорре.

ФК Андорра, принадлежащая экс-защитнику Барселоны и МЮ Жерару Пике, усилила линию защиты футболистом Ливерпуля.

Как сообщает пресс-служба команды, "трехцветные" подписали колумбийца Андерсона Арройо. Футболист перебрался в команду на правах аренды.

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Отметим, что для Арройо это седьмая аренда в карьере. Ранее он выступал за Алавес, Мирандес, Младу Болеслав, Саламанку, Гент и Мальорку.

В Ливерпуль футболист перебрался из клуба Форталеза, выступающего во втором дивизионе колумбийского футбола. За "красных" Андерсон пока не провел ни одного официального матча.

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