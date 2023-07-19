Хавбек Ливерпуля перейдет в чемпионат Саудовской Аравии

Ливерпуль согласился отпустить своего капитана Джордана Хендерсона в Саудовскую Аравию.

Как сообщает Фабрицио Романо, "красные" достигли договоренности о продаже хавбека в Аль-Иттифак. Сумма трансфера официально не сообщается, но была информация, что англичане хотят 20 млн фунтов.

Контракт между футболистом и клубом будет подписан на три года. Финансовая сторона этого соглашения также остается достоверно неизвестной, но сообщалось, что Хендерсон будет получать 700 тысяч фунтов в неделю.

Отметим, что в минувшем сезоне Джордан провел 43 матча во всех турнирах, отдав три ассиста.

Ранее сообщалось, что еще один хавбек Ливерпуля близок к переходу в клуб из Саудовской Аравии.

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