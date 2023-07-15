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Переход в Саудовскую Аравию состоится? Игрок Ливерпуля пропустит сборы

Фабиньо приблизился к трансферу в Аль-Иттихад.
Сегодня, 14:19
Фабиньо / Getty Images
Фабиньо / Getty Images

Опорный полузащитник Ливерпуля Фабиньо близок к уходу из клуба. Об этом сообщает издание The Athletic.

Бразилец пропустит сборы команды в Германии. Саудовский клуб Аль-Иттихад предложил 40 миллионов фунтов за трансфер 29-летнего игрока.

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Сам футболист уже согласовал с новой командой контракт на три года. Фабиньо ищет себе жилье в Саудовской Аравии.

В минувшем сезоне на счету бразильца два ассиста в 36 матчах АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль фабиньо

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