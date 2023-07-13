Ливерпуль повесил ценник на Хендерсона

Ливерпуль определился с трансферной стоимостью хавбека Джордана Хендерсона. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

На футболиста сборной Англии претендует Аль-Иттифак, которым руководит Стивен Джеррард. Мерсисайдцы готовы расстаться с игроком за 50 млн евро.

Переговоры продолжаются, стороны ждут окончательного решения игрока. Самому Хендерсону предложили зарплату, которая в четыре раза больше, чем в Ливерпуле.

В минувшем сезоне на счету Хендерсона всего два ассиста в 35 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Хендерсон все же склоняется к воссоединению с Джеррардом в Саудовской Аравии.