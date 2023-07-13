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Ливерпуль повесил ценник на Хендерсона

Англичанин обойдется клубам в небольшую сумму.
Сегодня, 15:22
Джордан Хендерсон / Getty Images
Джордан Хендерсон / Getty Images

Ливерпуль определился с трансферной стоимостью хавбека Джордана Хендерсона. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

На футболиста сборной Англии претендует Аль-Иттифак, которым руководит Стивен Джеррард. Мерсисайдцы готовы расстаться с игроком за 50 млн евро.

Переговоры продолжаются, стороны ждут окончательного решения игрока. Самому Хендерсону предложили зарплату, которая в четыре раза больше, чем в Ливерпуле.

В минувшем сезоне на счету Хендерсона всего два ассиста в 35 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Хендерсон все же склоняется к воссоединению с Джеррардом в Саудовской Аравии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Джордан Хендерсон

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