Хендерсон все же склоняется к воссоединению с Джеррардом в Саудовской Аравии

Два капитана Ливерпуля могут оказаться в одной команде, но не на Туманном Альбионе.

Капитан Ливерпуля Джордан Хендерсон склоняется к тому, чтобы принять предложение от саудовского клуба Аль-Иттифак, сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнстейн.

Изначально сообщалось, что хавбек ответит отказом, однако ситуация изенилась. Ожидается, что 33-летний англичанин примет решение в ближайшее время.

Игрок сборной Англии рассмотрит предложение, которое в четыре раза превышает то, что он получает в составе мерсисайдского клуба - на данный момент он зарабатывает 140 тысяч фунтов в неделю.

Напомним, что недавно Аль-Иттифак получил нового тренера, которым стал бывший одноклубник Хендерсона и многолетний капитан Ливерпуля Стивен Джеррард. Именно от него исходит инициатива по переходу нынешнего капитана "красных".

Стоит отметить, что у Джордана Хендерсона еще есть два года по четырехлетнему контракту, который он подписал летом 2021 года.