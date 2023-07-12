Капитан Ливерпуля отказался от перехода в клуб Джеррарда из Саудовской Аравии

Хендерсон боится не попасть на Евро-2024.

Хавбек Ливерпуля Джордан Хендерсон отказался от переход в Аль-Иттифак, который возглавил Стивен Джеррард. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс.

Английский футболист получил приглашение от экс-партнера по команде, но не захотел сейчас менять команду. 33-летний полузащитник хочет сыграть на Евро-2024 и считает, что в Ливерпуле его шансы на вызов в сборную Англии будут выше.

Кроме того, Аль-Иттифак рассматривает вариант с подписанием форварда Челси Пьера-Эмерика Обамеянга.

В минувшем сезоне на счету Хендерсона всего два ассиста в 35 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль может подписать вингера Ювентуса в случае ухода Салаха.