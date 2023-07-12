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Ливерпуль может подписать вингера Ювентуса в случае ухода Салаха

Кьеза попал в сферу интересов еще одной команды АПЛ.
Сегодня, 18:51
Федерико Кьеза / Getty Images
Федерико Кьеза / Getty Images

Вингер Ювентуса Федерико Кьеза может продолжить карьеру в Ливерпуле. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

На игрока также претендует Ньюкасл. Оба английских клуба проявляют интерес к футболисту. Туринцы пытаются подписать с итальянцем новое соглашение, но сам Кьеза не готов идти на данный шаг.

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Ювентус готов расстаться с Кьезой. Туринцы готовы рассмотреть предложения, но продавать футболиста дешевле 50 млн евро не хотят.

Данный трансфер возможен, если Ливерпуль и Ньюкасл продадут Мохамеда Салаха и Алана Сен-Максимина.

 В минувшем сезоне на счету Кьезы всего два гола и пять ассистов в 21 матче Серии А.

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