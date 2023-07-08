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Вингер Ювентуса может перебраться в АПЛ

Федерико Кьеза ведет переговоры с несколькими клубами.
Сегодня, 07:34
Федерико Кьеза / Getty Images
Федерико Кьеза / Getty Images

Вингер туринского Ювентуса Федерико Кьеза может в ближайшее время переехать в английскую Премьер-лигу, пишет Corriere dello Sport.

Напомним, ранее сообщалось, что в услугах итальянца заинтересован Ливерпуль.

Издание утверждает, что сейчас агенты игрока ведут переговоры сразу с несколькими английскими клубами. Среди них называются Ливерпуль, Челси и Ньюкасл.

При этом новый спортивный директор "бьянконери" Кристиано Джунтоли хотел бы сохранить игрока в Турине. Однако, если сам Федерико решит уйти, клуб хотел бы заработать не менее 60 млн евро.

При этом в прошлом сезоне игрок немало страдал от проблем с коленом, из-за чего его трансферная стоимость упала до 40 млн евро.

Также напомним, что ПСЖ определился, кто заменит Килиана Мбаппе в случае его ухода.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Федерико Кьеза

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