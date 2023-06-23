Ливерпуль хочет усилиться лидером атаки Ювентуса

Кьеза может перебраться в мерсисайдский клуб.

Нападающий Ювентуса Федерико Кьеза попал в сферу интересов Ливерпуля. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

Английский гранд хотел бы видеть в своих рядах футболиста сборной Италии. Пока официального предложения английский клуб не делал, но может начать переговоры с 40 млн евро.

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В свою очередь туринцы оценивают футболиста минимум в 60 млн. "Старая синьора" не готова идти на уступки в трансферной стоимости игрока.

Отметим, Кьеза может покинуть Ювентус из-за напряженных отношений с главный тренером клуба Массимилиано Аллегри.

В минувшем сезоне на счету всего два гола и пять ассистов в 21 матче Серии А.