Экс-одноклубник Цыганкова перешел в стан вице-чемпиона Италии
В Жироне освободилось место для Довбика.
Итальянский Лацио усилил линию атаки экс-одноклубником Виктора Цыганкова.
Как сообщает прес-сслужба клуба, "орлы" подписали Тати Кастельяноса из Нью-Йорк Сити. Сумма трансфера составила 15 млн евро.
Контракт с аргентинцем подписан на пять лет. Финансовые детали соглашения остаются неизвестными.
Отметим, что минувший сезон форвард провел в аренде в Жироне, где забил 13 голов и отдал один ассист в 35 матчах чемпионата Испании.
Ранее сообщалось, что каталонцы могут заменить Кастельяноса украинским форвардом Артемом Довбиком.
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