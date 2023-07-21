Экс-одноклубник Цыганкова перешел в стан вице-чемпиона Италии

В Жироне освободилось место для Довбика.

Итальянский Лацио усилил линию атаки экс-одноклубником Виктора Цыганкова.

Как сообщает прес-сслужба клуба, "орлы" подписали Тати Кастельяноса из Нью-Йорк Сити. Сумма трансфера составила 15 млн евро.

Контракт с аргентинцем подписан на пять лет. Финансовые детали соглашения остаются неизвестными.

Отметим, что минувший сезон форвард провел в аренде в Жироне, где забил 13 голов и отдал один ассист в 35 матчах чемпионата Испании.

Ранее сообщалось, что каталонцы могут заменить Кастельяноса украинским форвардом Артемом Довбиком.

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