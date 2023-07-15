Жирона Цыганкова намерена подписать Довбика

Испанская Жирона намерена всерьез усилить линию атаки этим летом.

Как сообщает журналист Cadena Ser Нил Сола, "красно-белые" хотят подписать двух центрфорвардов, а в шорт-листе интересов клуба находится украинец Артем Довбик.

Ради подписание одного из нападающих Жирона готова сделать серьезную инвестицию, а Довбика планируется подписать при помощи City Football Group, которой принадлежит клуб.

Напомним, в минувшем сезоне украинец провел 28 матчпй в УПЛ, забив 24 гола и отдав 4 ассиста. Артему не хватило одного мяча, чтобы побить рекорд Генриха Мхитаряна по голам за один сезон в чемпионате Украины.

Ранее сообщалось, что Довбик заинтересовал вице-чемпиона Серии А.