Жирона Цыганкова намерена подписать Довбика
Каталонцы хотят заручиться поддержкой City Football Group для оформления трансфера.
Испанская Жирона намерена всерьез усилить линию атаки этим летом.
Как сообщает журналист Cadena Ser Нил Сола, "красно-белые" хотят подписать двух центрфорвардов, а в шорт-листе интересов клуба находится украинец Артем Довбик.
Ради подписание одного из нападающих Жирона готова сделать серьезную инвестицию, а Довбика планируется подписать при помощи City Football Group, которой принадлежит клуб.
Напомним, в минувшем сезоне украинец провел 28 матчпй в УПЛ, забив 24 гола и отдав 4 ассиста. Артему не хватило одного мяча, чтобы побить рекорд Генриха Мхитаряна по голам за один сезон в чемпионате Украины.
Ранее сообщалось, что Довбик заинтересовал вице-чемпиона Серии А.