Довбик заинтересовал топ-клуб Серии А

Украинский форвард может оказаться в стане Лацио.

Нападающий сборной Украины Артем Довбик вошел в сферу интересов еще одного итальянского клуба. Речь идет о столичном Лацио.

Как сообщает журналист Альфредо Педулла, "орлы" изучают возможность приобретения форварда Ск Днепр-1. Сделка может обойтись в 10-12 млн евро плюс процент от последующей перепродажи.

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Также Артем привлек внимание нескольких клубов из других лиг, но сам хочет играть именно в чемпионате Италии.

Напомним, в прошедшем сезоне УПЛ Довбик забил 24 гола и отдал 4 ассиста в 28 матчах.