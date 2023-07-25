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Владелец ЧФР Клуж: Коноплянка - лучший игрок из тех, кто когда-либо приезжал в Румынию

Нелу Варга прокомментировал слова одного из своих визави.
Сегодня, 21:22
Евгений Коноплянка / УАФ
Евгений Коноплянка / УАФ

Владелец ЧФР Клуж Нелу Варга отреагировал на слова президента бухарестского Стяуа Джиджи Бекали, который сказал, что Евгения Коноплянку не отпустили бы из Краковии если бы он был хорошим игроком.

По словам Варги, украинский вингер является лучшим легионером в истории чемпионата Румынии.

"Господин Бекали, наверное, снова чувствует, что потеряет титул. Коноплянка - лучший игрок из тех, кто когда-либо приезжал в Румынию. Он намного превосходит всех, кто был до этого.

Ему 33 года, и он все еще способен играть на высоком уровне. Я надеюсь, что он проявит себя и не разочарует наши надежды.

Я считаю этого господина (Бекали - прим.) посмешищем. Я не буду комментировать трансферы Стяуа, но пусть у него не складывается впечатление, что Кирикеш - более великий игрок.

Я понимаю, что он расстроен нашими последними трансферами, но не стоит это комментировать. Мы просто занимаемся своими делами.

Я не буду говорить плохое об игроках других команд, в будущем увидим, кто сделал более удачные трансферы", - заявил бизнесмен.

Напомним, ранее стали известны детали контракта Коноплянки в ЧФР Клуж.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Евгений Коноплянка ЧФР Клуж

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