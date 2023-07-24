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Коноплянка прилетел в Румынию для подписания контракта с новым клубом

Футболист перейдет в ЧФР Клуж.
Сегодня, 17:58
Евгений Коноплянка / Getty Images
Евгений Коноплянка / Getty Images

Украинский вингер Евгений Коноплянка совсем скоро официально сменит клубную прописку.

Как сообщает издание digi sport, футболист прилетел в Румынию для подписания контракта с ЧФР Клуж.

Ожидается, что Евгений подпишет контракт по схеме 2+1. Зарплата игрока составит 20 тысяч евро в месяц, что не выделяет его на фоне остального коллектива.

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Отметим, что в ЧФР Коноплянка перебирается на правах свободного агента. Прошлым его клубом была польская Краковия, где он сыграл 28 матчей, забив 4 гола и отдав 2 ассиста.

Стоит сказать, что Клуж в минувшем сезоне занял 3 место в чемпионате Румынии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Евгений Коноплянка ЧФР Клуж

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